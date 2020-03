Durán se ofrece a volver a ejercer como médico

Médico de profesión, aunque sin ejercer en una consulta desde que solicitó la excedencia en el centro de salud de Baión, el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, ha planteado a Sanidade que, si es necesario reincorporarse por causa de la pandemia, está dispuesto a hacerlo y de forma inmediata. El regidor reconocía ayer que "estoy pendiente de que me den la orden de Sanidade para incorporarme porque creo que vamos a ser necesarios todos los médicos disponibles". Insiste en que la pandemia todavía no ha llegado al pico de afectados en Galicia, yo estoy seguro de que lo hará y, ante la falta de médicos, no voy a dudar en sumarme a luchar contra esta situación". Es más, el regidor no duda en afirmar que "en situaciones como esta, lo que hacen falta son médicos, los alcaldes pasan a un segundo plano; puedo presumir de que yo escogí mi profesión y la medicina es algo que siempre me ha apasionado y estoy dispuesto a practicarla en momentos así".

En caso de incorporarse a Sanidade, dejaría la Alcaldía durante esa etapa, pasando a ejercer su segundo, Javier Tourís. "Ya tenemos la orden lista, tan solo resta que la Consellería de Sanidade me ordene incorporarme para activarla", señala. Gonzalo Durán fue durante años médico de Atención Primaria en el centro de salud de Vilanova, un puesto que tuvo que abandonar al no contar con la plaza en propiedad. Aunque sigue colegiado y formándose no atiende en consulta desde entonces.