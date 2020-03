"El papel de los médicos es vital, pero si paramos nosotros, morimos todos", proclaman los camioneros

El vilagarciano Juan Nine y el cangués José Graña, en un descanso mientras realizan su ruta semanal entre Italia y Galicia, con 5.500 kilómetros de ida y vuelta cada cinco días. // FdV

En plena pandemia por el coronavirus COVID-19, la sociedad reconoce el trabajo y esfuerzo de los médicos, las fuerzas de seguridad y todo tipo de colectivos aplaudiendo su labor para prevenir los contagios y su lucha contra la enfermedad. Pero hay otros sectores que reivindican su cota de protagonismo, entre ellos el de los transportistas.

"Todos sabemos que el papel que desempeñan los médicos es vital, pero no es menos cierto que si paramos nosotros, nos morimos todos", proclaman diversos camioneros de la comarca de O Salnés.

Entre ellos Juan Nine, un transportista de 44 años, vecino de Vilagarcía, que ayer regresaba a casa en su tráiler de 40 toneladas, acompañado de José Graña, vecino de Cangas, de 52 años.

Saben de su importancia

Tras efectuar 5.500 kilómetros, que es la distancia de ida y vuelta que recorre todas las semanas entre Galicia y diferentes puntos de Italia, el conductor vilagarciano acertaba a explicar que son gente como él "los que abastecemos de material a los hospitales, los supermercados y todo tipo de negocios y sectores, de ahí que nuestra participación en la resolución de esta crisis sanitaria sea fundamental".

Al hablar de este último viaje a Italia, como siempre con cinco días fuera de casa y recorriendo todo tipo de carreteras, indica que en el país transalpino "todo está parado, hay enormes restricciones y el control es absoluto, mientras que en Francia hay cierta normalidad, como si no pasara nada, y el viernes incluso celebraron la fiesta de los Pitufos".

Ya dentro de España, "las restricciones y el miedo también se hacen notar, hasta el punto de que en algunas estaciones servicio ni siquiera nos sirven café".

Tras haber trasladado todo tipo de productos congelados y regresar a casa cargados de chocolate, Juan Nine y José Graña asumen que se están "arriesgando mucho", a pesar de que su empresa "nos entregó guantes, mascarillas y alcohol desinfectante".

En las "zonas cero" italianas

Pero son consciente de que el riesgo de contagio es enorme, y más aún teniendo que desplazarse a algunas de las consideradas "zonas cero" de la pandemia en Italia. A pesar de lo cual "seguiremos haciendo nuestro trabajo, porque lo necesitamos, nos gusta y sabemos que somos necesarios".

No saben, en cualquier caso, durante cuánto tiempo más podrán realizar esta ruta, ya que en los últimos días "algunos compañeros regresaron con los camiones vacíos desde Italia, ya que allí empieza a escasear el stock de algunos productos y hay algunas empresas que ya no suministran a sus clientes", relata Nine.