Meaño respeta el cierre general sin que la Policía haya sido movilizada

Seguimiento generalizado ayer del cierre del comercio y hostelería en Meaño, respetando la orden decretada por la Xunta de Galicia en la noche del pasado viernes.

Tan solo durante la mañana de ayer algunas contadas excepciones, evadían la norma, manteniendo su apertura al ralentí, pendientes en su mayoría de comprobar cual era la actuación de los distintos comerciantes.

Eso sí, quien no se había movilizado en la jornada de ayer era la Policía Local meañesa que, según confirma el cuerpo, no había recibido ordeno instruccón alguna por parte del concello para mantenerse en activo, por lo que los dos agentes con que cuenta el servicio, disponían de su fin de semana habitual de descanso por lo que no tuvieron que realizar ronda alguna en el término municipal, un control, por tanto, que quedaba completamente en manos de otras fuerzas de seguridad del Estado.