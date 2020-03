La Policía de Vilagarcía busca al conductor que provocó anoche un accidente en Juan Carlos I

Una accidentada madrugada se vivió en las calles de Vilagarcía, primero por el accidente provocado por un conductor en la céntrica calle Juan Carlos I, dándose a la fuga, y una hora más tarde por la salida de vía de otro turismo en la Rúa do Souto, en el que viajaban 5 jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 22 años y resultaron heridos leves.

El primer siniestro tuvo lugar sobre las 2.40 horas de la madrugada cuando un turismo que circulaba por la calle Juan Carlos I, desde la Plaza de la Constitución hacia Ravella, colisionó primero contra un vehículo estacionado al que le arrancó una rueda, y perdiendo totalmente el control hasta empotrarse contra la valla metálica del jardín en el edificio de las galerías Dorna.

Los testigos del accidente llamaron al 112 alertando de posibles atrapados en el turismo, pero observaron que el conductor salía por su propio pie y abandonaba la zona. Fueron movilizados efectivos de la Policía Local, Bomberos y del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil. Al llegar al lugar de los hechos, observaron que el coche estaba solo y que no había nadie en el interior.

Los efectivos de Emergencias procedieron a neutralizar el sistema eléctrico del vehículo para evitar un posible incendio y a limpiar la mancha de aceite que había dejado en la calzada, en tanto que los agentes municipales levantaban el atestado y hacían gestiones para dar con el protagonista del accidente.

La Policía Local hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para dar con el conductor que se dio a la fuga ya que, al parecer, anda circulando por las redes un vídeo en el que se ve al piloto saliendo del coche y abandonar el lugar.

El segundo accidente se produjo una hora después, sobre las 3.30 de la madrugada, en la Rúa do Souto, al salirse de la vía el turismo y colisionar contra el muro de piedra de una casa. En el vehículo siniestrado viajaban cinco jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 22 años, que resultaron heridos leves y fueron evacuados en las ambulancias de Protección Civil y del 061 al servicio de Urgencias del Hospital Comarcal do Salnés.