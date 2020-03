"Hablo por teléfono, leo y veo la televisión"

Muchos podrán preguntarse cómo será eso de estar recluido durante días en casa, o incluso en una pequeña habitación, en caso de sufrir el coronavirus. El joven del Ullán que trata de recuperarse tras haber contraído la enfermedad en Madrid dice que no está del todo mal.

Comenzó esa reclusión el domingo, y desde entonces no deja de hablar por teléfono con sus amigos y familiares. Incluso con sus padres, a pesar de que viven bajo el mismo techo, pero manteniendo las distancias.

Según relata este joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, intenta mantener los horarios habituales, levantándose y acostándose a las horas de siempre.

"No estoy todo el día en cama, sino que me levanto, como si tuviera que ir a trabajar, aunque no sea así", relata.

Tiene consigo, dentro de la habitación en la que pasa la cuarentena, un libro electrónico, por lo que eso de la lectura también le ayuda a pasar las horas, al igual que ver la televisión y, sobre todo, pensar en que todo va a quedarse en solo un susto y que pronto podrá estar de nuevo en "libertad".