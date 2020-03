Los astilleros gallegos denuncian que la renovación de sus concesiones está paralizada

En Galicia hay astilleros con la concesión caducada que no encuentran respuesta del Estado central a la renovación de la misma.

Este es uno de los principales motivos de preocupación entre los carpinteros de ribera, quienes expusieron sus miedos en una reunión mantenida con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, a quien trasladaron, también, la necesidad de implementar la formación de las nuevas generaciones para tratar de asegurar el relevo generacional en el sector.





La Ley de Costas

Respecto a lo primero, la preocupación de los astilleros, canalizada a través de la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari), tiene que ver con la modificación del Reglamento General de Costas que empezó a elaborar hace un año el Gobierno de España y que puso en pie de guerra al sector mar-industria de Galicia.

La presión ejercida por depuradoras, conserveras, cocederos, piscifactorías, los propios astilleros, Concellos, grupos políticos y Xunta de Galicia hizo que, al menos de momento, el Estado decidiera paralizar esa modificación.

Pero los constructores de barcos, que también se ven afectados por esa normativa que pretendía recortar las concesiones y limitar la instalación de industrias como las suyas a pie de mar, no se fían. No lo hacen, precisamente, porque "varios astilleros tienen las concesiones caducadas y las solicitudes de renovación cursadas en tiempo y forma aún no obtuvieron respuesta", lamentan.

El interior de un astillero. // Muñiz

A lo que añaden que, en caso de salir adelante la modificación del citado Reglamento General de Costas, "condicionará totalmente nuestra actividad, que es imposible de realizar en otro lugar que no sea dentro del dominio público marítimo terrestre".

Agalcari, en este caso representada por miembros de las empresas Triñanes, Aguiño, Lago Abeijón, Lojo y Catoira, expuso en el encuentro mantenido con la conselleira de Mar que no es éste el único motivo de discrepancia con el Gobierno de España.

Regata de barcos clásicos y de época. // Muñiz



Regulación de embarcaciones históricas



Los carpinteros de ribera tampoco las tienen todas consigo respecto al Real Decreto que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana relativo a la regulación de las embarcaciones históricas.

En este caso, los carpinteros de ribera no entienden, ni comparten, "que se pretenda dar especial protección a las embarcaciones de poliéster forradas de madera, cuando todos sabemos que las naves históricas y tradicionales, como son los barcos clásicos y de época, están perfectamente definidas por diversos estamentos y documentos a nivel nacional e internacional".

Reglamento de Construcción Naval en Madera

En presencia de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Carballo, que acompañaba a Rosa Quintana en la reunión mantenida en las instalaciones de Astilleros Triñanes Domínguez, el sector aludió a un tercer caballo de batalla con el Estado. Lo hizo cuando expresó, una vez más, su deseo de que se ponga en marcha cuanto antes el "Reglamento de la Construcción Naval en Madera", redactado por Agalcari hace más de una década y financiado por la propia Consellería do Mar.

Ese documento empezó a fraguarse en 2009 para canalizar a través del mismo posteriores decretos o normativas referidas a la construcción naval, como también para conseguir un sello de calidad que certificara las embarcaciones construidas por los astilleros participantes.

Ya entonces el sector, castigado por la crisis económica global y el creciente protagonismo del poliéster en la construcción naval, advertía de las amenazas que pesaban sobre él, que prácticamente son las mismas que ahora.

De ahí la demanda del citado "Reglamento de la Construcción Naval en Madera", ideado para "mejorar sustancialmente los estándares de calidad de estas embarcaciones".

En el momento de reivindicar de nuevo esa reglamentación, el sector también fija su mirada en el Gobierno de España, y lo hace, alega Agalcari, porque "la respuesta por parte del Ministerio de Fomento no fue la esperada en su día", de ahí que dicho reglamento permanezca "atascado, a la espera de solución".

Relevo generacional

Por último, y antes de que la conselleira, como ya hizo en otras ocasiones durante los últimos años, se ofreciera a mediar ante el Gobierno de España "para intentar alcanzar soluciones viables para todos", dice Agalcari, este colectivo insistió en la necesidad de la formación reglada "para que nuevos carpinteros de ribera tomen el relevo cuando los actuales titulares de los astilleros se jubilen".

Lo consideran "una necesidad urgente", puesto que "el relevo generacional se interrumpirá cuando los actuales carpinteros se retiren y no quede nadie que preste servicio de reparación a los miles de barcos de madera que surcan las rías gallegas".