El PP acusa a Argimiro Serén de falsear los plazos en la cubierta de A Lomba

El Partido Popular de Vilagarcía apunta que "se pone a disposición de los clubes y aficionados perjudicados por la obra del estadio de A Lomba", que esta semana certificaba una nueva prórroga, "sustentada única y exclusivamente en la dejadez de funciones del gobierno socialista en general y de Miro Serén en particular", señalan en un comunicado.

La portavoz municipal popular, Ana Granja, entiende que se están registrando "graves perjuicios" no solo a los clubes implicados, sino también a los aficionados, "que no saben dónde se jugarán las próximas jornadas. Así es imposible hacer un buen papel sobre el campo. El gobierno local tendría que ser el principal aliado y el que busque soluciones a los problemas, no el que ponga palos en las ruedas".

El principal grupo de la oposición acusa al máximo responsable del área de Deportes de "haber falseado los plazos en más de una ocasión". Añaden que "el avance de las obras hace tiempo que no es el adecuado y cada vez que Ravella concede una prórroga certifica que fracasa en la previsión y en la gestión de una obra. En los últimos meses no ha habido ni una sola intervención que haya acabado a tiempo. Desde las barandillas del río a las calles de Carril, pasando por el mayor escándalo de todos: Vázquez Leis (Vilaxoán), que sigue en obras sin fecha fija", explica la portavoz en el Concello.

La propia Granja entiende que "se está haciendo un daño terrible a clubes y deportistas. Las instalaciones deportivas de esta ciudad no están en condiciones (como los pabellones o el campo de Berdón) y las obras no se rematan nunca a tiempo". Para los populares lo único que hace este gobierno socialista es "poner excusas y encadenar prórrogas, pero de buscar soluciones y cumplir plazos, ni rastro".

"Que el Arosa tenga que ir pidiendo campos fuera de Vilagarcía para poder jugar es la gota que colma el vaso de la paciencia de todo el mundo, aunque lo único que encuentran en Ravella sea un gobierno inmóvil y que no vela por los intereses ni de sus clubes ni de sus aficionados", remata.