Durán: "A los del PSOE hay que hacerles un test de inteligencia para niños"

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, arremetió ayer contra el PSOE por denunciar el estado de los bancos en el casco urbano. "A los del PSOE hay que hacerles un test de inteligencia para niños, y no creo que lo superen, porque ya hemos dicho varias veces que los bancos se encuentran a reparar en el taller de carpintería del centro LAR", explicaba ayer el regidor. Insiste Durán en que "no se trata de vandalismo, no se trata de desidia, simplemente se ha retirado la madera para su tratamiento, como ya se hizo con los bancos del Xardín Umbrío en su momento, pues el objetivo es que estén en perfectas condiciones para la próxima Semana Santa". Lamenta Durán que, "como nos encontramos en campaña electoral, el PSOE aproveche para disparar con todo".