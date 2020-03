Cambados anuncia medidas legales contra el uso del nombre "Festa do Albariño"

El gobierno bipartito de Cambados compareció ayer en rueda de prensa para advertir que iniciará medidas legales contra todos aquellos que utilicen la denominación "Festa do Albariño" a sus espaldas. Esta advertencia es un aviso directo al alcalde del vecino municipio de Vilanova, Gonzalo Durán, y al edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, que el día anterior anunciaron la celebración de un evento de estas características en la ciudad alemana de Cuxhaven para el próximo 4 de julio.

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, recordó ayer que, ante este anuncio, "Cambados no puede dejar de reaccionar, la Festa do Albariño tiene una gran importancia y un prestigio internacional y su marca, registrada desde 1981, no puede ser utilizada para ningún evento en el que no esté representado este Concello". En junta de gobierno, el Concello de Cambados acordó comunicar a Vilanova que "no puede utilizar este nombre para una fiesta sin que se relacione con nuestro municipio, y si se hace, estamos dispuestos a adoptar todas las medidas legales necesarias". El grupo de gobierno cambadés también habla de "una falta de respeto institucional manifiesta, tanto a este Concello como a sus vecinos, que han trabajado mucho para que la Festa do Albariño se encuentre reconocida a nivel internacional".

Desde el bipartito también se recordó que en la edición anterior "fue la Mancomunidade la que organizó todo, participando este Concello, a través del departamento de turismo, en solicitar el vino y los catavinos, enviarlo a la fiesta y supervisar las catas a ciegas, y ahora, un edil de la oposición y el alcalde de un Concello vecino utilizan el éxito que obtuvo la anterior edición para aprovecharse en su beneficio; no podemos quedar impasibles y debemos proteger los intereses de nuestro Concello".

Mantienen que "no estamos en contra de que se promocionen las bodegas en el extranjero, pero si de proteger la marca, por eso todos los eventos relacionados con el albariño deben estar tutelados por este Concello". Lo lógico es que hubiese continuado la Mancomunidade con la organización del evento, explican, antes de señalar que José Ramón Abal "está usurpando una representación que no le corresponde, porque no pertenece al gobierno de este municipio ni al sector, donde existe un Consello regulador y numerosas asociaciones de bodegueros". También recuerdan que las bodegas enviaron las botellas, de forma gratuita, al evento de hace dos años, pero estas "se comercializaron, pero desconocemos a donde fue a parar ese dinero".