Durán da la espalda a la Mancomunidade

"El evento lo organizamos el municipio de Cuxhaven, el club gallego de esa ciudad y el Concello de Vilanova, ya que la Mancomunidade, que fue la que lo puso en marcha, ahora va por otros derroteros, allá ellos". La frase es de Gonzalo Durán durante la conferencia de prensa de ayer, una frase que deja a las claras que el alcalde vilanovés ha dejado de lado al ente supramunicipal, al que ni siquiera le ha consultado la posibilidad de volver a trabajar en conjunto en esta feria.

Desde que fue desbancado de la presidencia, Durán no solo no ha dejado de acudir a los plenos, sino que va prácticamente por libre, especialmente, en materia de turismo. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de esta feria, pero es más evidente en la creación de la marca Mar de Santiago, un nombre con el que adherirse a la tradición Xacobea y en la que no está ninguno de los municipios limítrofes con Vilanova. En esa marca se ha unido a los territorios del Ullán y a varios concellos coruñeses, aprovechando las sinergías que ofrece la tradición jacobea.

El regidor vilanovés, que presidió la Mancomunidade durante los últimos ocho años, ha decidido no acudir a ningún acto del ente al considerar "ilegal" el nombramiento de su actual responsable, Marta Giráldez, por dos cuestiones: el "transfugismo" de Meaño y la convocatoria de la secretaria para el pleno de constitución.