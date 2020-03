Critican el silencio y proponen revisar el plan de contingencia

Tras el vertido en la fachada atlántica gallega, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) exige explicaciones y que se aclare cuanto antes el posible origen y el alcance de este atentado medioambiental, reclamando también al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) y a Salvamento Marítimo que adopten las medidas oportunas. Tras aportar a esos órganos los datos interpretados y publicados por el Grupo Naturalista Hábitat a través de su "Boletín 2 de Inspección de Praias", Adega considera que "atendiendo a esos datos y al análisis de parámetros relacionados con los vientos, las mareas y los buques que navegaron frente a la costa en los últimos días, puede ser relativamente sencillo determinar el origen del posible vertido o sentinazo que provocó la muerte de cientos de aves". Esto lleva a Adega a decir que "no se entiende que la Xunta y el Estado aún no se manifestaran sobre lo sucedido y sus consecuencias; como tampoco se entiende que no activaran los medios y recursos precisos para recoger datos sobre el terreno e intentar favorecer la recuperación de las especies afectadas". Muy por el contrario, "tuvo que ser nuevamente la ciudadanía la que realizase de forma voluntaria y altruista las tareas de registro y recogida de las aves afectadas para su recuperación, y todo sin recibir en ningún momento el apoyo de los organismos competentes". Adega también cree que "este nuevo episodio de contaminación marina pone de manifiesto que el silencio y la opacidad informativa continúan en la Xunta y el Estado ante este tipo de catástrofes naturales". Y no solo eso, sino que "deja patente la ineficacia del protocolo de contingencia existente frente a este tipo de situaciones de contaminación marina, por lo que debe ser revisado para establecer medidas de control, inspección y vigilancia más eficaces".