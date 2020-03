PSOE y PP se unen en una moción de censura para derrocar al BNG y gobernar Catoira

Era un secreto a voces que ahora se hace realidad: PSOE y PP unen fuerzas en Catoira para presentar una moción de censura, apartar al BNG del gobierno y repartírselo durante lo que resta de mandato, a partes iguales.

A muchos puede sorprender esta alianza ente socialistas y conservadores. Pero no es menos cierto que más sorprendente resultó, si cabe, la estrategia del PP cuando en la sesión de investidura dio sus votos al BNG para colocarlo en el gobierno y poner como alcalde al nacionalista Xoán Xosé Castaño Conde.





Un caramelo evenenado para el Bloque

Aquello fue, sin duda, un regalo envenenado para el Bloque, pero al menos sirvió a los populares para cumplir una de sus promesas electorales, como era la de quitar el bastón de mando al socialista Alberto García después de más de treinta años de incontestable dominio político.

Lo que quería Iván Caamaño, el joven líder del PP vikingo que se estrenó en política por todo lo alto y que en tiempo récord va camino de convertirse en primer edil, era impulsar un cambio de rumbo en su localidad, y desde luego aprovechó las elecciones celebradas hace menos de un año para hacerlo.

Pero tras aquella jugada, que el tiempo dirá si le salió bien o no, ha llegado a la conclusión de que el BNG no ha sabido aprovechar su oportunidad y, muy por el contrario, opina que las cosas en Catoira están ahora peor que antes.

Así que Iván Caamaño quita al Bloque el caramelo envenenado que le había puesto en la boca y sigue adelante con su estrategia aliándose con el socialista Alberto García, es decir, el mismo hombre al que quiso apartar de la Alcaldía.

Alberto García e Iván Caamaño.

Se controlarán mutuamente

Ahora se la devuelve, aunque atándolo en corto, ya que van a gobernar la localidad juntos y van a controlarse mutuamente hasta las próximas elecciones.

El PSOE, cabe recordar, tiene 5 ediles en una Corporación de 11 miembros, por lo que, con apoyo de los 3 concejales electos del PP, estas dos fuerzas alcanzan una mayoría absoluta más que sobrada para sacar adelante la moción de censura y, a continuación, dirigir el pueblo vikingo.

Nada que ver con lo que sucede ahora al BNG; pues si bien el PP lo colocó en la Alcaldía e incluso le puso sueldo al líder de los nacionalistas, marcándole los pasos a dar en todo momento, esta formación solo cuenta en la Corporación con el alcalde Xoán Castaño y dos representantes más, y gobernar así se ha demostrado del todo imposible, a la vista está.





Una carta a los vecinos que lo explica todo

Básicamente esto es lo que explican en una carta firmada por ambos Iván Caamaño Fernández y Alberto García. Una misiva elaborada para ser remitida en próximos días a todos los hogares de este ayuntamiento bañado por el Ulla en la que anuncian y justifican lo que presentan como "un cambio definitivo de gobierno".

FARO DE VIGO ha tenido acceso a esa comunicación, en la que confirman una coalición pactada hace ya semanas que se fraguará en las próximas semanas y servirá para que Alberto García vuelva a ser alcalde.

Xoán Castaño.



Lo hará durante la primera mitad del tiempo que reste de mandato, recogiendo a continuación el bastón de mando el conservador Iván Caamaño. Un periodo en el que se alternarán, también, las funciones de primer teniente de alcalde.

Es decir, que PSOE y PP van a gobernar cogidos de la mano "para cumplir todas y cada una de las promesas que hicimos los dos partidos en la pasada campaña electoral y ayudar a todos y cada uno de nuestros vecinos".

Se hace así, sostienen los impulsores de la moción de censura, desde el convencimiento de que Catoira requiere "que unamos fuerzas" porque "necesita personas que trabajen por el bien de todos".

Una oposición que se siente maltratada

Y para ello "es necesario dialogar y pactar, que es algo que el BNG no hace, pues intenta gobernar con tres concejales sin contar con ninguno de los otros ocho ediles que integramos la Corporación en el PSOE y el PP, maltratando así a la oposición".

En síntesis, que García y Caamaño dicen que unir las fuerzas de estos dos grupos, y sus ocho actas de concejal obtenidas en las urnas, para apostar por "la opción más democrática", garantizando que se controlarán mutuamente en el nuevo gobierno "para ayudar a todos los catoirenses" y que la mayor parte de ellos tengan en el ejecutivo a "un representante al que votaron".

Una protesta a la que acudieron los tres portavoces juntos. // Abella

Las razones esgrimidas

Para justificar esta decisión, socialistas y conservadores denuncian en la carta que desde mañana enviarán a las familias de la localidad que "el Concello está olvidado" y que "el alcalde del BNG no trabaja para la gente de Catoira e incumple sus promesas electorales".

Lo que se limita a hacer Xoán Castaño, consideran García y Caamaño, es "beneficiar a los suyos, pagando dinero a periódicos de los que él mismo es accionista o contratando gente de las listas del BNG para pagarles hasta 3.000 euros por dar un pregón".

Y mientras tanto, "Catoira sigue igual, no hay ni una obra realizada y el alcalde no tiene pensado hacer nada y se dedica a improvisar", por lo que "solo la Xunta y la Diputación están invirtiendo en nuestro Concello, precisamente gracias a las gestiones de PP y PSOE", coinciden en señalar los impulsores de la moción de censura.

Los compromisos de los futuros gobernantes

Es esto lo que los lleva a anunciar a sus vecinos: "No podemos permitir que no se mejoren los servicios sociales, que no se limpie el Concello, que no se contraten trabajadores, que se enterrara la escuela de teatro, que el alcalde no sea capaz de pelear para tener más médicos en el centro de salud o que se dedique a poner obstáculos a quien quiere arreglar el campo de fútbol de As Lombas".

Por si fuera poco, cuando Xoán Castaño ocupaba la oposición al frente del BNG, hasta hace menos de un año, "protestaba exigiendo transparencia", y ahora que está en el gobierno "no nos muestra ni un solo papel y maltrata a la oposición continuamente".

Dicho lo cual, PSOE y PP dejan constancia de que mejor será para los catoirenses, o al menos eso es lo que creen, que estas dos formaciones gobiernen en coalición hasta las próximas elecciones.



Rueda de prensa para anunciarla

PSOE y PP convocaron a los medios de comunicación esta tarde, a las 13.00 horas, en el salón de plenos del consistorio catoriense. Será allí donde expliquen los detalles de esta moción de censura.