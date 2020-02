Salvador Abalo: "Lo primero que hice al salir del hospital fue besar a mi mujer y a mi hija"

Salvador Abalo Fernández salió del hospital militar Gómez Ulla de Madrid sobre las 12.15 horas, mientras docenas de periodistas asistían a la conferencia de prensa en la que hablaron los médicos y Pedro Morilla, portavoz del grupo de 21 españoles repatriados hace dos semanas de Wuhan, el epicentro del coronavirus. Lo primero que hizo en la calle fue dar un abrazo y un beso fuertes a su mujer y a su hija, puesto que aunque se vieron durante la cuarentena, las visitas no podían tener contacto físico con sus familiares. Después, acercó a un compañero hasta Atocha, comió en un centro comercial en Alcorcón, estuvo con sus suegros, y a media tarde fue a recoger a su hija al colegio. Como ya había dicho el jueves, lo que más deseaba era pisar de nuevo la calle y hacer una vida normal.

-¿Le costó separarse de sus compañeros tras una convivencia tan estrecha?

-La palabra no es separarse, aunque sí es cierto que después de 14 días juntos empiezas en crear un vínculo con ellos. Pero yo lo que quería era salir y abrazar a mi mujer y a mi hija.

-Los médicos recalcaron en la conferencia de prensa que ustedes llegaron como personas sanas, y que se marchan como personas sanas. Pero en 14 días de cuarentena en un hospital la cabeza puede dar muchas vueltas. ¿Hubo algún momento en el que usted se sintiese como una persona enferma?

-No, nada más llegar de China los médicos nos recalcaron que éramos personas sanas, y nos trataron en todo momento como tal. Además, el hecho de no presentar ningún síntoma de enfermedad hizo que en ningún momento tuviese esa sensación.

-Ante los medios de comunicación también se insistió en que las personas de su entorno y sus vecinos pueden darles la mano, abrazarles y besarles. ¿Teme que la gente tenga ahora recelos hacia usted?

-Tendría miedo si alguien cercano a mi familia tuviese un comportamiento extraño hacia mí. Pero si no es una persona de mi entorno y al verme se da la vuelta, tiene dos problemas. Lo que me parece incomprensible es que la gente no vaya a las tiendas de los chinos por miedo al coronavirus. Son gente que está aquí trabajando, como hay españoles trabajando en el extranjero, y ya está.

-¿Es posible en este contexto un repunte de xenofobia hacia las poblaciones asiáticas?

-La xenofobia se debe a la falta de valores y de civismo.

-El Mobile de Barcelona se ha suspendido, mientras otras ferias similares se celebran sin problemas. ¿Pueden existir intereses económicos o políticos tras el enorme revuelo generado a nivel mundial?

-Yo ahí no voy a entrar. Saqué muchas conclusiones, pero me las voy a guardar para mí. Al final, te sientas en casa, analizas las cifras que se están dando, y puedes llegar a sospechar lo que hay detrás. Con el ébola o la gripe aviar pasó algo parecido en el pasado.

-¿Ha mantenido el contacto con su club de Wuhan?

-Sí, y ellos me transmiten tranquilidad. Tenemos un chat de grupo con más de 200 personas, y todo el mundo está bien, no hay ni un solo enfermo... La provincia de Hubei (en la que se encuentra la ciudad de Wuhan) tiene 60 millones de habitantes. Eso es todo España y Portugal juntos. Las cifras hay que cogerlas con pinzas y analizarlas bien, porque si ponemos las 21 muertes por gripe en Galicia en relación con su población, a lo mejor nos llevamos un susto. Yo, desde luego, antes de salir de allí anduve en metro, comí fuera y no tuve ningún problema. No había gente tirada por el suelo. Yo no digo que la situación no sea preocupante. Lo que digo es que hay cosas que son elementales en cuanto haces cuatro cuentas.

-¿Y las imágenes de ciudades y autopistas fantasmas?

-Aquellas primeras imágenes coincidieron con el Año Nuevo Chino. En esas fechas, los chinos se marchan de las ciudades y se van al campo. Esas imágenes son normales, y ya las he visto antes porque llevo allí dos años.

-¿Qué tal ha gestionado la situación el Gobierno español?

-Yo no soy verde, ni amarillo, ni azul... Pero para mí bien, a todos los niveles. Y el trato que nos dieron en el hospital fue exquisito.

-¿Vendrá por Vilagarcía?

-Iré una semana o así, porque quiero seguir formándome como entrenador. Quiero ver como trabaja alguna gente e ir algún entrenamiento, a algún curso. A partir de la próxima semana tomaré una decisión de cuando voy.

-Ni se le pasa por la cabeza no volver a China.

-Estoy decidido a volver, y si no puede ser a Wuhan, a otro lugar de China. Allí hay muchas oportunidades laborales, tanto para encontrar un trabajo como para ascender.