La grovense Carolina Rubirosa pone música al Camino Inglés y a su vínculo con Lennon

El mítico John Lennon, sin duda el más carismático de la afamada banda británica The Beatles, es junto a su hermana Julia Baird la conexión inglesa con el Camino de Santiago. A las puertas del Xacobeo 2021 ella es la protagonista del vídeo promocional con el que la Xunta y el Consorcio de Turismo de A Coruña difundirán este año y el que viene los atractivos de esta ruta jacobea y su vinculación con las islas británicas.

Esta promoción del Camino Inglés tiene también vinculación con las Rías Baixas, y más concretamente con O Grove, ya que de este municipio arousano es natural un valor emergente de la música a nivel nacional e internacional, como es Carolina Rubirosa.

La joven meca, con el tema titulado "O teu camiñar", es la encargada de poner música y voz, en gallego e inglés, al videoclip rodado el verano pasado en A Coruña, Betanzos, Fragas do Eume, Santiago y otras localizaciones de la provincia coruñesa para promocionar el Camiño Inglés antes, durante y después del Xacobeo 2021.



Este videoclip, presentado en un acto desarrollado en Madrid en el que se interpretaron temas de The Beatles como "Across the universe" e "Imagine", se hace acompañar del libro que Julia Baird ha escrito sobre los años que pasó junto al Beatle, lanzado por la firma vilagarciana Teófilo Edicións y titulado "Imagine this: creciendo con mi hermano John Lennon".





De cuando Lennon hizo planes con Dalí

La canción promocional del Camino Inglés de Santiago compuesta por Carolina Rubirosa, está protagonizada por ella y Julia Baird, presentándose como un homenaje a todos los peregrinos y al propio John Lennon, que en los años setenta proyectó hacer el Camino de Santiago junto a Salvador Dalí.

Es una producción de Drum and Roll Studios con dirección, cámara y montaje a cargo de Lara Capeáns, que muestra unos paisajes tan espectaculares como los que pueden disfrutarse en dicho itinerario Xacobeo.

Una imagen del videoclip.

Un recorrido por diferentes villas gallegas, albergues, frondosos bosques autóctonos, caudalosos ríos y otros encantos que Carolina Rubirosa y Julia Baird acaban recorriendo juntas hasta llegar a la Catedral de Santiago.

La británica se muestra encantada con este trabajo, sabedora de la "icónica importancia" de su hermano y convencida de que este videoclip puede resultar "útil para dar a conocer algo más que lo que ofrecen las múltiples biografías que existen de su etapa adulta".



En declaraciones a Editorial Prensa Ibérica, el grupo al que pertenece FARO, sostiene que "Galicia y el Camino de Santiago no necesitan promoción, pues su singular señal de espiritualidad y fraternidad lo llenan todo y se transmiten como una mancha de aceite".

En cualquier caso, se convierte en una embajadora importante del Xacobeo 2021. Y es así después de que en 2018 tuviera oportunidad de hacer el Camino Inglés con miembros de la Real Orden de Caballeros de María Pita. "Fue una de las mejores experiencias de mi vida; me volví a enamorar de Santiago y descubrí una parte de Galicia que me subyugó", declaró a raíz de la presentación de su libro.



En cuanto a la cantautora grovense, que con su banda The Funkles, interpretó versiones de The Beatles en varios países europeos, entre ellos la mismísima The Cavern de Liverpool, donde florecieron los Fab Four, no está de más destacar que hizo la ruta británica cuando la hermana de John Lennon, de la que ya era amiga, fue distinguida como embajadora por la Real Orden de Caballeros de María Pita.

Aquella experiencia de peregrinaje inspiró a Carolina Rubirosa para componer una canción en la que mostrar el Camino como una alegría de la vida e incorporar imágenes que dejen patente su belleza.

Aquella idea agradó tanto en la Xunta como en el Consorcio de Turismo de A Coruña, de ahí la elección de "O teu camiñar" como banda sonora de la promoción del Camino Inglés y del Xacobeo 2021.