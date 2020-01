El Concello valgués ya cuenta con el presupuesto municipal de 2020 en vigor

Valga ya cuenta con el presupuesto municipal de 2020 en vigor a partir de hoy. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la aprobación definitiva de las cuentas, puesto que la única alegación presentada no fue admitida a trámite "al no estar fundamentada por ninguno de los motivos del artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo". No obstante hay posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo.

El presupuesto asciende a 5.631.089 euros y con respecto al cuadro de personal del Concello de Valga en el ejercicio 2020, queda conformado de la siguiente manera: 9 funcionarios de carrera, 28 trabajadores de personal laboral y uno de personal eventual.