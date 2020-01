El Cambados reúne juguetes para los más desfavorecidos del municipio

Con la llegada de una jornada tan especial para los más pequeños como es el Día de Reyes, la directiva del Juventud de Cambados de fútbol decidió implicar a todos sus socios en una acción solidaria en el primer encuentro de liga de este año, disputado el pasado domingo contra el Beluso. Esa acción no era otra que la recogida de juguetes para las familias más necesitadas de Cambados, unos juguetes que se entregarían a Servizos Sociais del Concello, aportando el granito de arena del club a que todos los pequeños de la villa del Albariño tuviesen su particular noche mágica del año.

A esa llamada que realizaron, los socios respondieron con solvencia, ya que casi todos ellos trajeron algún juguete, la mayor parte de ellos de estreno, e incluso, los hubo que depositaron varios en el campo de Burgáns, antes de iniciarse el encuentro contra el Beluso. También se implicaron otras personas que acudieron al fútbol y que no forman parte de la sociedad amarilla, pero que estaban dispuestos a colaborar con una causa tan noble como la que puso en marcha el club.

En las dependencias de Burgáns se depositaron juguetes de todo tipo, desde los denominados como juegos de mesa a coches, tractores, muñecas, balones y todo tipo de elementos que seguro que hicieron sonreír a sus beneficiarios a través de los Reyes Magos en la mañana de ayer.

Representantes del club entregaron a Servizos Sociais todos los objetos obtenidos nada más acabarse el encuentro, siendo gestionados por los técnicos y repartidos entre las familias más necesitadas del municipio.

Desde que tomó posesión la actual directiva, es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de estas características, pero no se descarta repetir en el futuro ante la buena acogida que ha tenido entre los socios de la entidad. Incluso el club está trabajando en poner en marcha alguna otra iniciativa solidaria en los próximos meses. Entre estas iniciativas se encuentra la de donar material deportivo en desuso a países en vías de desarrollo. Botas, camisetas o balones se remitirían a aquellas zonas que las reclamen para poder formar a jugadores. El Juventud de Cambados milita en la actualidad en el grupo sur de la Regional Preferente, donde ocupa la 13ª posición de la tabla, con 25 puntos en 18 encuentros. Aunque se encuentra en la zona tranquila de la tabla, la escuadra de Edu Charlín debe estar atenta a no caer en posición de arrastre por el descenso de equipos de categoría superior.