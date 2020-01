A homenaxe de María Fumaça ao Rainbow Warrior de Greenpeace

| María Fumaça volveu a ateigar onte o Auditorio da Illa de Arousa, nun concerto que xa se está a converter en tradición cada Nadal. As táboas do pequeno Auditorio isleño volveron a vibrar con ese tren que segue o ritmo do pequeno Rui e de toda a súa familia, a directa e a que, desde o principio, decidiu embarcarse neste proxecto musical que conta con voces como a de Uxía Senlle ou Carlos Blanco entre outros. Unha das grandes novidades do concerto deste Nadal foi a presentación do último disco de María Fumaça, que leva como título "O veleiro verde". A canción que lle dá nome a todo este traballo é unha pequena homenaxe ao Rainbow Warrior, a embarcación de Greenpeace que, o pasado ano, estivo nas augas da Arousa e, incluso, chegou a facer parada nas proximidades da Illa.