Durán presionará a Costas para que desafecte la zona de Recheo y Xardín Umbrío

Otra de las cuestiones que Vilanova tiene pendiente con Costas es la de dar continuidad a las sendas litorales que tiene el municipio. Durán considera que el ente estatal debe acometer "cuanto antes la senda de O Terrón, que completaría el circuito alrededor de la ensenada de O Esteiro", o la construcción de la pasarela peatonal sobre el Rego de Alcalde y que permitirá vadearlo.

No es la única pasarela peatonal pendiente que tiene el Concello de Vilanova. En campaña electoral, Durán se descolgó anunciando la construcción de una hasta las Ansuiñas, los islotes que existen en O Esteiro. El alcalde mantiene su idea pero reconoce que "primero habrá que completar la senda perimetral de la ensenada y después comenzaremos a trabajar en ella".

Es el lugar donde se encuentran infraestructuras tan importantes como la plaza de abastos, el colegio Julio Camba o el edificio Multiusos, pero Vilanova no tiene potestad para gestionarlo. Toda la zona situada entre la avenida de O Recheo, Augusto González Besada y la Calle José González Sanisidro pertenece a Costas del Estado, algo que ha llevado al Concello a solicitar su reversión ya que, al no ser el titular de las mismas, no puede remodelar todo este entorno como considere conveniente, especialmente los inmuebles que se asientan sobre esos terrenos.

El pasado año, el Concello reconoció que había pedido la reversión de los terrenos en el mes de junio de 2018, tras una moción de Gañemos Vilanova que acabó siendo aprobada por unanimidad. Sin embargo, más de seis meses después, el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconocía ayer que "todavía no se nos ha comunicado nada, aunque esperamos que se haga efectivo en los próximos meses". Es más, recuerda que el proceso se inició en mayo del pasado año, pero "estos trámites burocráticos acostumbran a ser más lentos de lo esperado, pero confiamos en que pueda resolverse lo antes posible y poner en marcha varios proyectos que tenemos para ese lugar".

La sociedad de Vilanova lleva mucho tiempo aguardando por el inicio de esta desafectación, ya que permitirá, una vez acaben los terrenos en manos municipales, proceder a la reordenación interna de uno de los espacios más importantes del casco urbano. Además, también se podrá regular de manera adecuada la plaza de abastos o el mercadillo, algo que el grupo de gobierno no hacía al no tener competencias sobre ello.