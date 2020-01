La abundancia de lamprea en el arranque de campaña propicia que se desinflen los precios

La temporada de la lamprea en el río Ulla arrancó ayer con una gran abundancia de capturas. De hecho, hubo embarcaciones que volvieron a tierra con prácticamente una docena de piezas. En consecuencia, los precios fueron más moderados que en otras ocasiones, y si las primeras lampreas se pagaron otros años a unos 150 euros el kilo, los pescadores consultados a primera hora de la tarde de ayer indicaban que la cotización más realista rondaría los 80.

Salieron finalmente siete embarcaciones, la mayoría de ellas asociadas a las cofradías de Carril y Rianxo. Poco después de las 11 de la mañana ya estaban en el muelle de Pontecesures, donde les esperaban los dueños o agentes de algunos restaurantes. Sin embargo, pocos compraron.

Cuando hay poca lamprea, es tradicional que los hosteleros pujen entre ellos para poder presumir entre sus clientes de servirles la primera pieza de la temporada (como sucede con el "campanu" asturiano), pero al haber tantos peces el interés se enfrió, de ahí que la mayoría optase por comprarle a los pescadores con los que ya habían negociado antes.

Así las cosas, a los pescadores les quedó un sabor de boca agridulce, puesto que si bien esperaban un precio mayor, están satisfechos por la gran cantidad de capturas obtenidas. Tanto es así que en Pontecesures confían en que la actual campaña de la lamprea será excepcional en el Ulla.

Plantean, en primer lugar, que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas son ideales para esta especie, con mucho frío y abundancia de agua dulce debido a la lluvia, puesto que la necesitan para encontrar las rutas de ascenso por el río, donde este pez desova.

En segundo lugar, sostienen que el ciclo biológico de la lamprea, que pasa la mayor parte de su vida en el mar, pero que desova en el agua dulce de los ríos, propicia que este invierno se esperen los ejemplares nacidos en los primeros meses de 2015. Ese año también había sido muy bueno en capturas, de ahí que están convencidos de que ese año tuvieron que nacer una gran cantidad de alevines.

Alevines que serían los actuales ejemplares ya adultos. Por el momento, sus previsiones se están cumpliendo con precisión.

Un inicio inusual

Ramón Agrasar es uno de los pescadores que acudieron a faenar ayer. Se mostraba muy satisfecho, tras capturar once ejemplares, la mayoría de los cuales superaba el kilo de peso, por lo que a la cantidad de peces obtenidos, se unía su calidad. "No es normal coger once lampreas el primer día -afirma-. Lo normal es pasar los veinte primeros días sin coger prácticamente nada".

Por el momento, hay pocas embarcaciones en el Ulla, pues muchos patrones han preferido seguir trabajando en otras artes y especies, como la almeja o la volandeira. De hecho, la Consellería de Medio Ambiente ha expedido 18 licencias para pescar en el río que separa las provincias de Pontevedra y A Coruña, pero han hecho uso de la misma menos de la mitad de los beneficiarios.

Se prevé que vayan a más una vez finalizadas las fiestas de Navidad, cuando el interés por los bivalvos decae.