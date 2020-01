Cambados renunció a las guardias nocturnas

El Ayuntamiento de Cambados también se encontró en la tesitura de tener que implantar las patrullas unipersonales, debido a la escasez de efectivos. No obstante, en esta localidad lograron esquivar esta situación con una reorganización de los horarios. Para ello, sin embargo, el Concello tuvo que eliminar las guardias que la Policía Local realizaba desde hace años las noches de los viernes y los sábados.

La supresión de estas guardias nocturnas fue muy cuestionada por la oposición política, pero ha permitido que los agentes de Cambados sigan patrullando las calles como mínimo en pareja. La Vila do Albariño también tiene déficit de agentes, y de hecho no se convocan plazas para la policía desde 2004. La plantilla, por lo tanto, mermó en los últimos años.