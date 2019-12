Consejos para la última cena del año

Yayo Daporta y Javier Olleros son dos de las grandes referencias de la cocina gallega. Los dos lucen desde hace años sendas estrellas Michelín en sus establecimientos de Cambados y O Grove, lo que los convierte en voces autorizadas a la hora de dar algún consejo en la preparación de la última cena del año. Ambos coinciden en señalar que esa cena es para el disfrute de toda la familia, y sobre todo, en no elegirla para experimentar. Platos conocidos y sencillos, utilizando, sobre todo, ingredientes próximos, de la generosa comarca de O Salnés.

Sin un componente tan íntimo y familiar como la de Nochebuena, la última cena del año también se convierte en un momento en el que las familias se reúnen alrededor de una mesa para departir y disfrutar de una compañía que, en muchas ocasiones, se encuentra más lejos de lo que gustaría. Ese encuentro se celebra en torno a una mesa cargada de viandas, manjares exquisitos que todavía deberán degustarse en la comida del día siguiente por aquellos que consigan levantarse tras la entrada en el nuevo año.

Para una ocasión tan especial, dos de los chefs más reconocidos en la comarca de O Salnés y en Galicia, el grovense Javier Olleros y el cambadés Yayo Daporta, se atreven a da runa serie de consejos a aquellos que les toque cocinar. Uno de los consejos fundamentales para ambos es no ponerse a experimentar para una jornada tan especial, apostando por preparados conocidos y sencillos. "Un día tan especial como este, uno no debe atreverse con cosas nuevas porque se puede meter en un buen lío; es mejor elaboraciones conocidas y sencillas, adjetivos que no están reñidos con la calidad", explica el chef cambadés. Olleros considera que "es clave que la gente tenga claro qué es lo que va a cocinar; la gastronomía es todo aquello que pasa alrededor de una mesa, donde la comida es protagonista, pero también lo son los comensales".

Otro sencillo consejo que hacen los dos estrella Michelín de la comarca es huir de los productos que disparan sus precios durante estas fechas, lo cual no quiere decir que "la mesa no pueda estar llena de mariscos de gran calidad, como volandeiras, vieiras, mejillones u ostras, que acostumbran a mantenerse dentro de unas cifras razonables".

La propuesta para esa noche de Yayo Daporta arrancaría con una mesa de ibéricos junto con unas ostras o vieiras, mientras que como plato principal, plantea un pescado al horno, un gallo de corral o cabrito. "El pescado al horno suele ser muy agradecido, sobre todo con guarnición de verduras o patatas panadera; con muy poco trabajo se saca un plato de calidad y garantía", explica. Para beber, la propuesta pasa por los "excelentes vinos blancos y tintos que tenemos, o por un champán, sin olvidarse de que se está trabajando bien con los espumosos aquí". Para el postre, Daporta se declara "fa" del hojaldre, por eso "prepararía una tarta de hojaldre con crema".

La propuesta de Olleros para esa noche arrancaría con unos entrantes en los que no faltarían quesos "do país", recomendando el Terra de Airas Moniz. Junto al queso introduciría un lacón cortado muy fino junto a unos encurtidos de verduras. La cena continuaría con una vieira, producto que "siempre mantiene su precio" y es de fácil preparación. La vieira iría con un sofrito de cebolla al estilo tradicional, "que estuviese durante dos horas a chup-chup con poco aceite, eso permitirá que se funda y que ofrezca matices de sabores más dulces". Metería esa vieira con el sofrito y con un toque de espumoso gallego, un poco de mantequilla y con una mezcla de pan rayado con alguna corteza de cerdo suflado, tan solo necesitaría de tres minutos a 180 grados para estar lista". Tras la vieira un consomé o caldo de ave, preparado el día anterior y con un toque de Jerez y bacon de porco celta. Como plato principal, Olleros tiraría de una merluza al horno o un guiso de este pescado con almejas, patatas y verduras, que "pueden ser perfectamente unas nabizas cocidas aparte con un refrito de ajo y vinagre". Para el postre no hay nada mejor que "unas filloas, que acompañaría con crema inglesa y uvas picadas; prepararía las filloas y la crema por separado, para que cada uno de los comensales trabajase y se preparase su filloa, permitiendo al cocinero participar en la comida". Para beber, Olleros recomienda "un espumoso gallego con carácter, como es Gorgola, y un albariño de Rodri Méndez, Finca Genoveva, dos vinos muy de nuestra tierra".