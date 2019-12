"Presentar un libro sobre A Illa es muy especial, pero también supone una gran responsabilidad"

-A usted le ha inspirado para un libro, pero lo cierto es que A Illa tiene un potencial para las artes indiscutible. O eso parece a tenor de otras facetas recientes como rodajes de series de televisión, por ejemplo.

-Reside en otra isla como es Lanzarote, pero reconoce que no puede estar sin venir a A Illa como mínimo una vez al año. ¿Qué le aporta volver?

-Me da todo. Es inexplicable. Es estar en mi ambiente en mi todo. Mi idea es volver algún día para quedarme a vivir aquí para siempre. Hasta mi hijo que tiene 10 años se muere por volver. Encontrarte con la gente de tu infancia. No por irme he perdido el contacto con todo lo bonito que supone volver a mi pueblo. Es mi lugar en el mundo. Mi paraíso particular.

-Mañana lo presenta delante de sus vecinos de siempre. ¿Momento especial?

-Muy especial, pero supone una gran responsabilidad también. A los que lo han leído les ha gustado mucho porque identifican a la perfección cualquiera de los lugares a los que se hace mención. El mayor miedo que tengo es que alguna persona de A Illa que se llame Piedad se pueda ver identificada porque es el nombre de la protagonista mala (risas). Pero lo cierto es que va a ser un momento muy bonito, muy especial. He utilizado la escritura para poner en valor un paraíso y así quiero que lo entiendan todos aquellos que lo vayan a leer.

- ¿Habrá más libros de A Illa en un futuro?

-Bueno, de momento vamos a disfrutar de este. Aunque todos sabemos que A Illa es un lugar que inspira literatura por todos lados. Vamos a ver como funciona porque la competencia es enorme. En España ahora hay muchos más escritores que lectores, pero estoy muy contenta de que se reconozca el trabajo y eso es lo que te anima a seguir escribiendo.