-No solo tiene unos parajes increíbles. Tiene muchísimas cosas. La historia de las conserveras, los marineros, el día a día? Es un lugar increíble que además es una isla y eso le confiere un atractivo aún mayor a todos los que tiene. Lo que me gusta también de mis libros es darle unos giros inesperados. Me gusta que nadie se espere lo que va a pasar y en A Illa el día a día también es un poco así.