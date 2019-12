El cartel de la Festa do Marisco pide a gritos su reposición

| El cartel de la Festa do Marisco de 2020 fue presentado el pasado mes de octubre, a pesar de lo cual todavía no había sido instalado, a tamaño gigante, en la valla anunciadora que se emplea desde hace años para ello, situada en el istmo de A Lanzada. Pero ahora al gobierno ya no le queda más remedio que reponer el viejo cartel de 2019, puesto que la valla publicitaria en cuestión ha quedado destrozada, a pesar de su considerable tamaño, su base de hormigón y sus vigas de hierro. Las rachas de viento que soplaron en los últimos días arrancaron de cuajo los soportes y doblaron la estructura como si fuera cartón, obligando a intervenir a los servicios de emergencia para asegurar la zona y evitar que pudiera causar daños a los vehículos que transitan a lo largo del tómbolo. No hay duda de que el cartel de la fiesta del próximo ejercicio tiene ya el camino despejado.