El PSOE pedirá un pleno para hablar del GES

El PSOE de Valga solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde, José María Bello Maneiro, explique por qué ha decidido prescindir a partir del día 31 del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES). El regidor ya le expuso el viernes que este servicio no es una obligación del Concello y que prefiere prescindir del mismo porque "no respondió a las expectativas creadas". Pero a la socialista María Ferreirós no le sirve este argumento e insiste en que todo se debe a las discrepancias entre el Concello y los trabajadores de dicho servicio.