Vilaxoán se niega a pagar a Portos de Galicia los 800 euros que re reclama por las fiestas del Rosario

La comisión de fiestas de Vilaxoán no da crédito a la carta que ha recibido por parte de Portos de Galicia: el ente autonómico le reclama el pago de 800 euros en tasas por la ocupación de terreno portuario durante la celebración de las fiestas del Rosario, el pasado mes de octubre.

La comisión considera inasumible realizar ese desembolso, además tacharlo de despropósito. "¿Qué quieren? ¿Qué desaparezcan las fiestas tradicionales?", se preguntan. Los vecinos implicados en la organización de las fiestas recuerdan que mantener vivas estas celebraciones cuesta mucho trabajo y esfuerzo que se realiza de forma altruista, sacando tiempo de la vida personal de cada uno.

Advierten de que Portos de Galicia les cobra incluso por apoyar la imagen de la Virgen cuando vuelve de la procesión y por la colocación de las banderas. Los vecinos no están dispuestos a pagar y no descartan emprender movilizaciones.