La mitad de enfermeras para realizar análisis en el ambulatorio

Por otra parte, personal del centro de salud de Vilagarcía se quejó ayer por la escasez de profesionales para realizar las extracciones de sangre por la mañana. Y es que mientras que habitualmente hay cuatro enfermeras para hacer los análisis, ayer había dos, es decir, la mitad.

Desde la Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés confirman esa dotación de personal pero recalcan que la asistencia salió adelante y que no hubo mayores incidencias, puesto que se atendió a todos los usuarios citados. Las mismas fuentes sanitarias admiten que "no ha habido posibilidad de sustituir a las dos profesionales que no estaban", si bien insisten en que se realizaron las extracciones programadas a todos los pacientes.