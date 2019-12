El Atlantic Fest cambiará A Illa por Vilagarcía el próximo verano

Después de cuatro años en A Illa, el Atlantic Fest se celebrará en Vilagarcía en 2020, concretamente del 24 al 26 de julio. Las razones del traslado están todavía por especificar, pero todo apunta a que las fechas elegidas por los promotores del evento no encajaban en el calendario de actividades del Concello de A Illa.

La idea inicial es que el arenal de A Compostela se convierta en el centro neurálgico de la actividad musical del Atlantic Fest en Vilagarcía, si bien no se descarta que la música se expanda por diferentes rincones del corazón urbano de la localidad a lo largo del día para conservar así el espíritu de conciertos diurnos que tan bien ha cuajado en este evento.

Tras la desaparición del Festival do Norte de Vilagarcía, el Atlantic Fest le tomó el relevo como referente de la música en directo para ubicarse en A Illa apostando por su singularidad paisajística como atractivo añadido a un cartel de bandas de lo mejor que se puede reunir en cualquier festival de toda España.

Desde el Concello de Vilagarcía apuntan que las negociaciones con New Live Producciones Culturales se vienen manteniendo desde hace varias semanas. Además señalan desde Ravella que la salida amigable de A Illa fue valorada muy positivamente para llevar a cabo las negociaciones.

El Atlantic Fest se suma así a otros eventos musicales de la localidad como el Clasclás, Vilablues, Revenidas o el festival de cine y banda diseñada Curtas o el FestaClown.