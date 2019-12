Vilagarcía pecha os parques, os pavillóns e a piscina municipal pola alerta laranxa

O Concello de Vilagarcía vén de adoptar diferente medidas de precaución ante a situación de alerta por climatoloxía adversa comunicada esta noite dende a Vicepresidencia da Xunta de Galicia. Como consecuencia, para previr calquera tipo de risco, a Fundación de Deportes pechou as instalacións deportivas municipais, tanto exteriores como interiores, e suspendeu todas as actividades. Pola súa banda, o departamento de Medio Ambiente ordenou pechar os parques do Castriño, Compostela e A Coca que Emerxencias precintou xa de madrugada. A alerta esténdese tamén á piscina municipal, que pecha desde as 13.00 horas.