"La gente ríe mientras pasea"

Luis Davila, que no pudo acudir al acto inaugural de la exposición "Ilustrando" por motivos de agenda, ya que se encuentra en plena gira de promoción de su nuevo libro, quiso enviar un mensaje de cariño a los grovenses y arousanos en general, animándolos a disfrutar de esta muestra. La define como una cita "muy peculiar que nadie debe perderse, ya que es un repaso a veinte años de historia a través de viñetas, y además puede representar perfectamente la evolución del dibujo y el humor gráfico a través de FARO DE VIGO". Convencido de que "el humor gráfico tiene una enorme capacidad para enviar mensajes y llegar a la gente", el autor de personajes tan entrañables como Dora, incide en que "Ilustrando" es una cita cultural "de enorme interés para los ciudadanos". Además sugiere que "tiene un encaje perfecto en calles como la Castelao de O Grove, porque permite a los vecinos del pueblo y a los turistas entretenerse y reírse mientras dan un paseo". Termina diciendo que para él es un orgullo recalar con sus trabajos y los de Gogue en O Grove, "una tierra que conozco bien y en la que me siento como en casa, ya que me recuerda mucho a mi Bueu natal".