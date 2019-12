El alcalde Cacabelos estudia el modo de incrementar la tasa por saneamiento y depuración

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anuncia que a causa de "la presión y falta de colaboración" de la Xunta su gobierno y los técnicos municipales ya trabajan en un estudio económico para ver el modo de incrementar la tasa de saneamiento y obtener así más ingresos "con los que hacer frente a lo que quiere cobrarnos Augas de Galicia" por gestionar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ostreira.

Abunda así en lo que avanzó hace ya un mes a través de FARO, después de que Augas de Galicia reclamara al Concello 90.000 euros "diciendo que es solo una parte de una factura de 495.000 que pretende cobrarnos la Xunta" para sufragar la gestión de la EDAR, asumida provisionalmente por el Gobierno de Galicia ante la negativa del ejecutivo meco a hacerlo hasta que se garantice el perfecto estado de las instalaciones.

495.000 euros

Ya entonces, Cacabelos advirtió de que "los vecinos van a tener que aportar 495.000 euros más cada año para la depuradora, cuando ya se están recaudando 400.000 euros anuales para la Xunta por el canon del agua, sin que ese dinero revierta en nuestro pueblo". Dicho de otro modo, que "la Xunta nos está obligando a crear otro impuesto para conseguir esos 495.000 euros, ya que no hay ese dinero disponible en el presupuesto municipal".

Ayer abundó en esto, tras recordar que a causa de la EDAR, el Concello y la Xunta están inmersos en dos contenciosos. Uno de ellos es el presentado por el Concello contra Augas "porque no quiso negociar con nosotros en el momento de la recepción de la EDAR, cuando argumentamos, en base a los informes técnicos que teníamos sobre la mesa, que no cumplía los requisitos para ser recepcionada".

Juzgado de Santiago

Aclara Cacabelos que "eso fue lo que trasladamos a Augas, instando a la Xunta a realizar las reformas oportunas antes de que nosotros nos hiciéramos cargo de las instalaciones".

Como no aceptó "presentamos un contencioso en el juzgado de Santiago y el juez dictaminó que se hiciera una auditoría por parte de las dos administraciones para poder tomar una decisión".

Y por cierto, que "desde que Augas se hizo cargo de la EDAR somos conocedores de que están haciendo obras de reforma, lo cual demuestra que teníamos razón cuando decíamos que no estaba en buen estado".

TSXG

Paralelamente, "cuando la Xunta asumió la gestión directa de la EDAR también nos denunció ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) porque no quisimos recepcionarla".

Esto lleva a José Cacabelos a decir que "no es que en el Concello nos opongamos a recepcionar la depuradora; lo que no quisimos fue recepcionarla tal y como estaba en mayo, porque no reunía las condiciones, y debo decir que en ningún momento Augas se brindó a negociar o a realizar una evaluación conjunta".

También en relación con estas instalaciones y lo que se quiere cobrar al Concello, esgrime el primer edil que "la empresa que la gestionó inicialmente -durante el periodo de pruebas- tenía un trabajador, y ahora que la gestiona Augas contrató a la empresa pública Tragsa y pretende cobrarnos los gastos de, al menos, cinco empleados, lo cual nos parece exagerado".