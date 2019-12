Sagrario Franco Malvar: "La conexión ferroviaria supone un paso trascendental para ampliar nuestra oferta"

El Grupo Prensa Ibérica organiza el próximo martes por primera vez en Vigo un gran foro de los puertos de titularidad del Estado de Galicia y Asturias bajo el título "El Noroeste en los corredores del Atlántico: retos y estrategias", que contará con la participación de los presidentes de las siete autoridades portuarias de ambas comunidades y el de Puertos del Estado, Salvador de la Encina. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Sagrario Franco, analiza en esta entrevista con FARO las últimas novedades sobre el Corredor del Noroeste y la situación actual y futura del Puerto.

- Los tráficos del Puerto de Vilagarcía han crecido por encima de la media nacional ¿Qué ha influido en unos datos tan positivos?

- Siempre hemos destacado la diversificación de nuestros tráficos como una de las principales fortalezas del puerto. Ello nos permite hacer frente a las oscilaciones en el movimiento de determinado producto o incluso de una categoría sin que las repercusiones sean excesivamente severas. Este año, gracias a la actividad de nuestros operadores para la captación y consolidación de tráficos, y a la labor del personal del puerto para optimizar el funcionamiento de nuestras infraestructuras y servicios, hemos logrado subidas en todos los apartados, especialmente en aquellos productos con mayor peso en nuestro balance de tráficos.

- ¿Cuáles son los productos que más han subido y los más atractivos para la gestión portuaria?

- Todos los productos que se mueven por nuestro puerto son atractivos para nosotros. Tenemos claro que nuestra función es contribuir al desarrollo económico y social de nuestro hinterland, y para ello debemos ser capaces de atender las demandas de nuestros operadores, y también de los clientes finales que han integrado el transporte marítimo o intermodal a través del puerto de Vilagarcía en su logística. Por su gran contribución en el balance de mercancías hay que destacar el movimiento de los cereales y sus harinas, del aceite, y de la mercancía contenerizada y el aluminio. Estos son los productos con más peso en sus respectivas categorías, y a lo largo de este ejercicio hemos visto como las operativas de estas mercancías conseguían mejorar sus cifras de 2018.

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Puerto de Vilagarcía?

- Nuestro plan estratégico de 2013 hacía un diagnóstico exhaustivo de ambas. Como fortalezas, podemos mencionar la posición estratégica en el centro de la fachada atlántica gallega, las buenas comunicaciones, la disponibilidad de superficies para nuevos desarrollos portuarios, la capacidad para afrontar nuevos retos, la buena percepción de los clientes, y por supuesto aquello a lo que siempre hago mención: que somos un puerto flexible y muy diversificado, con experiencia en el manejo de muchos tipos de mercancías, y más aún, con experiencia en asumir nuevos desafíos. Con relación a las debilidades, algunas están actualmente superadas: hemos implantado un Plan de mantenimiento preventivo de nuestras instalaciones; hemos desarrollado tráficos intermodales; se ha actuado sobre la ordenación del tráfico rodado y estacionamientos en el interior del puerto. Y seguimos avanzando en otros ámbitos, como el del calado.

- Qué necesidades tiene el Puerto para potenciar su crecimiento?

- En este momento es necesario por parte del Concello agilizar trámites urbanísticos que se están demorando considerablemente, y que ponen en riesgo futuras inversiones de interés portuario por parte de la iniciativa privada -inversiones que ya están planificadas-. La situación actual, de no corregirse, puede suponer un freno a la implantación de nuevas empresas interesadas en asentarse en Vilagarcía.

- Entró en funcionamiento el tren de mercancías ¿Qué supone para el Puerto esta intermodalidad?

- La entrada en funcionamiento de la conexión ferroviaria supone dar un paso trascendental al ampliar nuestra oferta de servicios, y además nos sitúa en línea con las prioridades establecidas, tanto a nivel nacional como comunitario, para la potenciación del transporte ferroviario de mercancías, incrementando su cuota en el reparto de modos de transporte para conseguir una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho la ley de Puertos del Estado recoge entre las funciones de las Autoridades Portuarias la promoción de una adecuada intermodalidad marítimo-terrestre.

- ¿Hay previsión de que este servicio, que ahora funciona para la terminal de contenedores, se extienda a otros tráficos?

- La captación de tráficos marítimos o intermodales, no depende de las Autoridades Portuarias. Nuestra función es asegurarnos de que las infraestructuras que ponemos a disposición de los operadores sean las adecuadas para que puedan atender las demandas que se les puedan presentar, y por supuesto, promocionar el puerto a través de nuestra gestión comercial. Pero sin duda, la experiencia con el transporte ferroviario a la terminal de Boluda puede servir para atraer nuevos clientes y operadores.

- ¿Cuál es el posicionamiento sobre el corredor del Atlántico?

- Pensamos que se trata de una infraestructura clave para asegurar la competitividad del noroeste y ampliar horizontes para las empresas del tejido productivo de nuestro entorno. De hecho, también lo contempla así la Unión Europea, ya que lo ha incluido entre los nueve proyectos prioritarios en el ámbito del transporte ferroviario que se incluyen en la Red Transeuropea de Transportes. Pero ha habido mensajes contradictorios y poca claridad, en general, a la hora de explicar cómo este corredor se trasladaría al territorio. Ello ha situado a los puertos del Noroeste en una situación de inseguridad, y nos ha generado una lógica inquietud. Esperamos que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que todos los puertos de la región puedan acceder al corredor en igualdad de condiciones entre sí, y que no haya discriminación con respecto al corredor mediterráneo. Nuestra posición periférica con respecto no solo a España, sino a toda Europa, hace que disponer de corredores ferroviarios eficientes sea una herramienta importantísima para facilitar el acceso a los principales mercados europeos, sin desdeñar su relevancia para garantizar una adecuada cohesión territorial. Entendemos que es una reivindicación justa y razonable, ya que no actuar en este sentido supondría perpetuar el aislamiento geográfico que tanto ha perjudicado históricamente a nuestra comunidad.