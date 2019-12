O frustrado PEF do Salnés

Esta semana tivemos o sensabor de ver como o traballo de moitos meses en prol de conseguir un Punto de Encontro Familiar no Salnés sufría un revés por mor dunha cuestión de interese político. O sensabor de ver como as promesas locais se volvían fume no ámbito da política autonómica, pero tamén a amargura de sentir por parte de algunhas persoas do mundo político, homes pero tristemente tamén mulleres, certo pasotismo, como se só foramos "outras tolas máis".

Quizais conveña recordar o camiño percorrido. No Salnés poucas persoas sabían que era un PEF ou onde está o máis próximo. As parellas que tiñan que enfrontar as cuestións de custodia asumían que o normal era facer o cambio nun parque, ou que os nenos os "levara a avoa". Xunto as nosas compañeiras de ESMAR amosamos a realidade: como mulleres teñen que facer o cambio da custodia dos seus fillos co home que as maltrataba na porta do Concello, ou nun parque, sen seguridade, soas ou á choiva, tendo que falar con el e aguantarlle a mirada e moitas veces, os insultos. Amosamos que hai un lugar mellor para isto, pero que está lonxe, en Pontevedra, e que é un servizo insuficiente, pois atende a tres comarcas.

Coas nosas compañeiras de ESMAR emprendemos entón a misión de darlle a volta a esa situación, e logramos a priori o máis difícil: poñer de acordo aos políticos da comarca. Concellos e Mancomunidade rubricaron ese acordo: hai que poñer un PEF no Salnés.

Pero logo fíxose o vacío. E alí onde debía moverse a cousa, no Parlamento da Xunta, o conto morreu. Entón tomamos de novo a iniciativa co ollo posto nos orzamentos. E chamamos á porta dos partidos. Só un deles se mollou presentando unha emenda ao orzamento. Falamos cos outros e sumáronse a ese apoio. Pero faltounos o que ten a maioría, o que ten o poder de facer posible o PEF, que de momento decidiu priorizar outras cuestións.

Pois imos seguir insistindo. Parécenos incrible que habendo unha voz tan clara pedindo algo, o goberno mire para outro lado. A nosa asociación non ten prioridades políticas, pero temos que lidiar cos políticos porque son os que toman as decisións. Só pedimos cabeciña. Falamos de moitas familias, de moitas nais e pais afectados.

*Soledad Cores e Rosana Padín, socias de ESMAR. Pero antes que iso nais.