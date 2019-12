Somos Cambados apoyará la investidura de Giráldez como presidenta comarcal

La formación Somos Cambados celebró ayer una asamblea en la que decidió, por unanimidad, dar su apoyo a la candidatura de marta Giráldez para presidir la Mancomunidade. Tino Cordal, representante de la formación en el ente comarcal, explicaba ayer que "somos una formación de carácter local, pero entendemos la comarca como un espacio común para conseguir servicios importantes".

Cordal entiende que la comarca debe ser una unión de fuerzas entre los concellos y, por ello, la Mancomunidade debería "estar fuera de debates partidistas que no benefician a los vecinos; parece que algunos piensan que se puede instrumentalizar esta administración, deberían dejarse de esos intentos y apostar pola comarca".

Una de las primeras medidas que adoptará Cordal "servirá para dar un cambio necesario en el seno de la Mancomunidade; no podemos seguir con la interinidad con la que llevamos cuatro años". Es por ello que "debe reflejarse el compromiso de los concellos con el ente, poner al día las cuentas para que funcione y apostar por la transparencia, que debe ser la guía de su funcionamiento".

La decisión del PP de no acudir al pleno mañana es algo que a Cordal "no me parece una postura seria ni responsable; poner en riesgo el funcionamiento de la Mancomunidade supone poner en riesgo millones de euros en juego en proyectos y prestación de servicios básicos par ala comarca". Cordal considera que "deberían reflexionar y pensar en la ciudadanía y no en su interés partidista". En contraposición al PP pone la postura de Somos, "apoyamos a Giráldez, pero eso no implica que no nos mantengamos vigilantes para garantizar que se realiza un trabajo adecuado y correcto".