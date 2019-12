¿Un paso hacia el fin del ente?

Aunque no lo afirmó abiertamente, Durán dejó caer que Vilanova y otros concellos, como Sanxenxo (también del PP), o incluso, Ribadumia (gobernado por independientes) van a continuar con su actividad de promoción turística al margen de la Mancomunidade. "Vamos a seguir promocionando el turismo, solos o en compañía de otros, es lo que hicimos durante ocho años y ese trabajo no se lo va a cargar nadie; el que quiera unirse que lo haga", explicaba ayer Durán.

El vilanovés mantenía que "todos los acuerdos que se tomen los órganos nombrados serán ilegales, por eso no vamos a aceptar ningún proyecto que sea ilegítimo". Insiste en que "mientras la mayoría la tuvo el PP, contamos con ellos para todo y todo se aprobó por unanimidad, pero tan pronto como vieron el poder ya quieren decidir lo que se hace en los concellos que no gobiernan, algo que no les vamos a permitir". Es por ello que les recuerda a "Marta (Giráldez) y Fátima (Abal) que las cosas no funcionan así, que esto es una Mancomunidade voluntaria, pero persisten en el error por causa de un alcalde inexperto como el de Meaño (Carlos Viéitez) y han montado todo este follón". Acusa al PSOE de "mentir al afirmar que se iban a perder subvenciones por no tener la Conta Xeral, mentiras y más mentiras para adquirir simplemente el poder político".