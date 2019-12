Nuevo cura de Carril, Bamio y Catoira

- Cuando acabé Bachillerato empecé a estudiar Derecho para cambiar las cosas desde la ley, desde el funcionamiento más evidente de la sociedad. Poco a poco el Derecho te ayuda a preguntarte muchas cosas, y yo empecé a preguntármelas, también empecé a estudiar Filosofía. Un año me fui a estudiar al Reino Unido, a Londres, y allí vivía muy cerca de la Catedral católica de Westminster, donde la liturgia está cuidadísima, con una espiritualidad como muy especial... La huella del santo cardenal Newman se nota, y fue allí donde me planteé: ¿Y si en lugar de cambiar normas, cambiamos corazones? Esa es la forma de que las cosas funcionen mejor, ¿no? No tanto a machamartillo, sino interpelando a la gente, y decidí empezar en el Seminario. Acabé la carrera de Derecho y después comencé en el Seminario. Son cinco años de estudios básicos y dos de especialización, que es lo que estoy terminando ahora. Es como si fuese un máster.