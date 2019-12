"Cuando les dije a mis padres que quería ser cura quedaron impactados pero hoy están contentos porque esto es lo mío"

- ¿Por qué decidió dedicarse al sacerdocio?

- ¿Qué le pareció la decisión a su familia? ¿Cuenta con parientes dedicados a la vida religiosa?

- Tuve un tío abuelo sacerdote que ya falleció. Con respecto a mi decisión, hubo reacciones distintas. Mi abuela, que es mi madrina, encantada de la vida, casi llorando de la alegría, y mis padres de entrada pues impactados, pero bueno, ahora están contentos.

- ¿Procede de una familia católica y practicante?

- No todos, hay quien sí pero no todos. Pero bueno, a día de hoy todos están contentos porque ven que yo estoy bien y se ve que esto es lo mío.

- ¿Qué es lo que más le gusta de su vocación?

- Me gusta mucho la liturgia, desde la misa de diario hasta hacer una función solemne. Para mí celebrar misa es una maravilla. También sentarme a confesar me encanta. Me encanta cuando la gente te viene a saludar, a hablar o a contar un problema. Si eres de una ciudad no lo ves tanto, pero en ciertas zonas como esta [Arousa] se nota; el cura es un personaje que por el hecho de ser cura tiene una importancia y la gente se vuelca contigo para contarte problemas muy personales, para pedirte opinión. Decir puedo ayudar a la gente a resolver sus cosas es una gracia y también una responsabilidad.