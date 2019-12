El Belén de los más pequeños

Desde hace más de 14 años, los pequeños de la guardería Sonrisas y Lágrimas de A Illa tienen una cita ineludible cuando llega la navidad, la visita a un Belén situado en O Salgueiral, donde Adonis Ríos ha elaborado un Nacimiento espectacular que no deja indiferente a ninguno. La tradición comenzó cuando su hija estaba en la guardería, pero todavía se mantiene.

Mide unos trece metros cuadrados y cuenta con medio centenar de figuras humanas. Esos son las principales características de un Nacimiento que, en A Illa, ya conocen un buen número de generaciones, todas las que han pasado por la guardería Sonrisas y Lágrimas en los últimos 14 años. El centro ha convertido en una tradición el acercarse a la casa de Adonis Ríos, situada en la travesía do Salgueiral, para contemplar el Belén que elabora desde hace décadas. "Es una tradición que heredé de mis padres y que mantengo tratando de ampliar o mejorar todas las piezas que conforman el Belén", explicaba ayer Ríos. Hace unos catorce años, en esa guardería estaba su hija que contó lo que hacía su padre, invitando a que acudiesen todos los niños. Desde aquella lejana jornada, no ha pasado prácticamente un año que no hayan acudido, "salvo en alguna ocasión en la que el tiempo era demasiado desapacible, siempre encuentran un día para acercarse hasta aquí", señala.

Este año, los pequeños se han encontrado con alguna que otra novedad introducida por este marinero de profesión. Un ejemplo de esas novedades es el castillo que el propio Ríos ha elaborado, al que se han sumado también unas casas y un camino empedrado que transcurre por gran parte del Nacimiento. "Siempre trato de introducir alguna sorpresa cada año, para mantener la ilusión de los pequeños, que siempre se emocionan al verlo", señala.