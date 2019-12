Demanda de médicos para el centro de salud

La portavoz del BNG para Sanidade, Montse Prado, defendió ayer en el Parlamento una proposición no de ley "que fue vetada por el PP" para reclamar a la Xunta que cubra las bajas del médico de familia y del pediatra del centro de salud de Catoira.

Aferrándose a la movilización social vivida hace días en la localidad vikinga, la nacionalista denunció que las carencias del edificio médico "impiden prestar una atención de calidad en este centro, que cuenta con 3.000 tarjetas sanitarias". A su juicio, "es una situación inaceptable", ya que los catoirenses "no saben si van a tener médico, y de tenerlo, no saben quién será el profesional que los atienda ni en que horario, por lo que se ven empujados a ir a Urgencias, aunque allí queden sin atender y los niños no reciban un seguimiento adecuado".