Agustín Fontán Costa: "Fexdega es un recinto excelente"

Agustín Fontán Costa es el presidente de la Sociedade Canina Galega y un firme defensor de la idea de regresar a Vilagarcía para organizar las exposiciones nacional e internacional de perros.

-La Exposición Internacional Canina se organizó en Vilagarcía por última vez en 2009. ¿Por qué regresan ahora?

-Porque en Vilagarcía tenemos importantes criadores que nos lo han pedido, porque su ubicación geográfica permite atraer perros de Portugal y, sobre todo, porque nos ofrece un recinto excelente para una actividad así, como es Fexdega. Es un lugar bien comunicado que, además de disponer de un amplio parking y zona de estacionamiento de autocaravanas, nos ofrece una superficie llana, y esto facilita enormemente los trabajos de montaje de la feria, ya que los perros vienen con sus jaulas, sus equipos de peluquería y todo lo necesario. Además, Fexdega es un espacio plenamente introducido en la ciudad, por lo que se brinda a los asistentes la posibilidad de moverse para comer, pasear, hospedarse o realizar compras sin necesidad de coger el coche.

-Pero la capacidad hotelera es limitada?

-Es un handicap del que somos conscientes, pero tenemos que pensar que hay hoteles en los que alojarse en Vilanova, Cambados y O Grove, por ejemplo. En Madrid también hay que desplazarse treinta o cuarenta kilómetros para ir a dormir, por lo que eso no será un problema en nuestra comarca, que por tanto se beneficiará de forma global con una cita tan importante como ésta.

-Es de suponer, teniendo en cuenta cuál puede ser la repercusión de un evento así, que al gobierno de Vilagarcía la habrá parecido una buena idea...

-Por supuesto. Están muy ilusionados porque saben de la importancia de esta feria, de ahí que nos cedan un recinto tan importante para nosotros como Fexdega.

-Pero tendrá más apoyos.

-Por supuesto, ya que de lo contrario es imposible organizar un acontecimiento de estas características, de ahí que sigamos buscando apoyos y agradezcamos el que nos brindan las casas comerciales y diferentes instituciones que concretaremos más adelante. Hay que tener en cuenta que gastamos una buena cantidad en premios, a base de escarapelas, trofeos y sacos de pienso, como también en personal de limpieza, porteros y veterinarios. Además de los gastos que entrañan una decena de jueces y una treintena de comisarios, entre otros muchos desembolsos previstos.

-A usted se le conoce por toda una vida dedicada a criar y adiestrar perros, así como por la gran cantidad de concursos caninos en los que ha triunfado. Pero también por organizar este tipo de eventos en A Toxa? ¿Por qué no seguir allí?

-No abandonamos A Toxa, pero por carecer de un espacio apropiado no hay posibilidad alguna de albergar allí una exposición como la que queremos atraer a Vilagarcía. Se hizo en 1992, pero cuando apenas concursaban 200 perros, no los 1.500 que vamos a tener ahora. Como meco que soy, tengo la ilusión de volver a hacerlo algún día en la isla, pero cuando dispongamos de un espacio adecuado.

-Pero que la Exposición Canina se vaya a Vilagarcía no quiere decir que se pierda el Concurso Nacional Canino Festa do Marisco, en A Toxa.

-En absoluto. El campeonato de A Toxa se hará como siempre, aunque en el segundo fin de semana de septiembre.