irene buján "Hoy eres tú pero mañana puedo ser yo y también me gustaría tener ayuda"

Irene Buján es una de las personas que desde Vilagarcía ayuda a los demás de forma altruista y desinteresada. Esta profesora de educación especial colabora en las campañas de la Fundación Amigos de Galicia destinadas a familias en riesgo de exclusión social, ya sea empaquetando material escolar para la vuelta al cole o juguetes para que ningún niño se quede sin regalo de Reyes bajo su árbol de Navidad. Ayer se celebró el Día Internacional del Voluntariado.

- ¿Por qué decidió empezar a colaborar como voluntaria?

- Me toca mucho la situación de los niños y en mi familia siempre hemos sido de echar una mano. Mi padre ya fue voluntario de Amigos de Galicia y yo empecé hace un par de años colaborando esporádicamente porque el horario en la Fundación es el mismo que el de mi trabajo; soy profesora de educación especial. Entonces aprovecho cuando tengo vacaciones, como por ejemplo antes de que empiece el curso para hacer las mochilas de material escolar o en Navidad para empaquetar los regalos. Yo siempre digo que hoy eres tú pero mañana puedo ser yo. Te viene una del revés y te ves en la necesidad.

- ¿Qué es lo más gratificante de esta labor?

- Pensar que estás ayudando a alguien. En caso contrario a mí también me gustaría que me echasen una mano.

- ¿Cree que la sociedad actual es solidaria?

- Unas me van y otras me vienen, aunque hay mucha gente que es voluntaria y no se lo dice a nadie. Por ejemplo me ha sorprendido la gran cantidad de gente que participa en la campaña "Elfos y Calcetines". Sí que hay gente buena para que todos los niños tengan regalos de Reyes.

- ¿Pero somos más solidarios en fechas como las navideñas?

- En Navidad se nos remueve todo un poco más, más allá de que creas en la vertiente religiosa o no. Es una época diferente y por lo menos se hace un poco más.

- ¿Le gusta la Navidad?

- Me encanta, es súper bonita.

- Entonces imagino que irá a Vigo.

- Sí, por supuesto que iré a Vigo estas Navidades.