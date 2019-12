Estupor en el Concello cambadés

La decisión de ampliar mes y medio la reversión de la concesión de Peña ha causado estupefacción en el Concello de Cambados. De hecho, el edil Xurxo Charlín arremetió ayer contra Portos recordándole que "decide no renovarnos la prórroga de la concesión porque realizamos actividades que no se ajustan a la normativa, pero nos amplía el plazo para seguir haciéndolas durante un mes, algo que no entiende nadie".

Para Charlín, la decisión de Portos viene a demostrar que "no se trata de una cuestión de legalidad, sino que es una decisión política, porque si fuesen actividades ilegales no podrían ampliarnos el plazo".

En lo que respecta a pedir una ampliación temporal del plazo, Charlín asegura que "no podemos hacerlo porque Portos todavía no se ha dignado a contestarnos oficialmente sobre la solicitud de prórroga que le hemos hecho".

Pese al enfrentamiento, Charlín agradece que Portos "permita, al menos, que los niños de Cambados puedan disfrutar de la Navidad, aunque lo lógico sería ampliar el plazo hasta la modificación de la DEUP y no esto".