El PP denuncia que el Presupuesto de la Diputación ignora el rural de la provincia

El portavoz del grupo del PP en la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, y el diputado por la comarca de O Salnés, Javier Tourís, comparecieron ayer en rueda de prensa en la sede del partido en Vilagarcía, acompañados por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y varios concejales de la comarca para denunciar que el Presupuesto que propone el gobierno del ente provincial para 2020 reduce las partidas del Plan Concellos en 1,2 millones de euros con respecto a este año, e ignora las necesidades de los ayuntamientos del rural pontevedrés.

Cubela hizo hincapié en que las Diputaciones nacieron para defender y colaborar con los municipios medianos y pequeños, pero el proyecto presupuestario para 2020 del gobierno provincial pontevedrés es "anticoncellos".

"En estos presupuestos se aumenta el gasto corriente en más de 3 millones de euros y el capítulo de personal y asesores en 2,2 millones de euros, por el contrario, no se refleja ninguna partida concreta en inversiones. Todo son partidas genéricas porque dicen que no tienen proyectos maduros. Si después de 5 años gobernando, no tienen proyectos maduros, mal nos va. Eso sí, aumentan los capítulos de protocolo y propaganda de la Presidencia", expuso el portavoz de los diputados provinciales del PP.

El político popular añadió que un informe de Intervención pone de manifiesto que el 50% de las inversiones planificadas por la Diputación no se ejecutaron.

"Somos la única Diputación de Galicia que no va a exponer sus cuentas al Parlamento de Galicia; una obligación que nació en la época del bipartito con Dolores Villarino como presidenta del Parlamento", expuso.

Jorge Cubela también criticó la falta de interés del bipartito provincial en negociar los Presupuestos. "No cuentan ni con el apoyo de ninguna de las cuatro centrales sindicales, CC OO, CIG, CSIF y UGT, que representan a los trabajadores", dijo.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, expuso que "la Diputación pasa por encima de los problemas de repoblación del rural. El rural es el alma de Galicia y no la calle Príncipe de Vigo y su alumbrado. La Diputación nació para ayudar a los ayuntamientos pequeños u no hace nada por ellos; solo lo que le marca desde Madrid para el Plan Concellos y ahora encima se le rebaja la partida".

Durán añadió que los socialistas provinciales solo piensan en Vigo, que calificó como su granero de votos, mientras quedan sin inversiones otras actuaciones muy necesarias en el rural de la comarca, como la carretera de Baión. "Necesitamos mejores carreteras en el rural, y mejores accesos a internet. Con lo que gastaron en composteros, los niños del rural de la comarca tendrían internet. Los Presupuestos de la Diputación dividen y enfrentan a los vecinos del rural con los de la ciudad", expuso.

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, se quejó de que la Diputación se "olvida" una vez más de la asociación Esperanza Salnés de atención a personas con discapacidad. Según explicó, esta asociación recibe ahora una ayuda provincial que es la mitad de la que tenía cuando gobernaba el PP, lo que la pone en una situación agónica.

Por su parte, Javier Tourís criticó a la Diputación por entender que fomenta el desequilibrio territorial, y lamentó que "para que Abel Caballero ilumine Vigo, Carmela Silva apaga a los pequeños y medianos concellos de la provincia".