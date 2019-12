Una "panxoliña" de escolares y la BUMM para Navidad

Alumnos del colegio As Covas en el momento de la grabación del villancico. // Noé Parga

"Bo Nadal para toda a miña aterra / para toda a miña xente, pros que hoxe non están / bo Nadal, saúde e cante o melro, que viaxe o meu desexo / por terra, aire e mar". Es el estribillo del villancico original que ayer entonaban los escolares del CEIP As Covas, junto con profesores y familias para, con la música de la BUMM y a modo de postal navideña, se grabado para felicitar este año las fiestas a los meañeses. Un proyecto inédito, alentado por este centro en colaboración con la banda Unión Musical de Meaño, y que ha implicado la participación que más 300 personas.

"Saúde e cante o melro" es el título de esta panxoliña que responde a un trabajo colaborativo y altruista por parte de todos. De una parte, la letra y música del villancico nacía de manos del director del CEIP As Covas, a la par que profesor de Música, Paulo Nogueira. De la otra, los arreglos para banda, obra de Antón Caneda, trompista de la Banda Unión Musical de Meaño, que actualmente cursa estudios de Grado Superior en el Conservatorio de San Sebastián. Y a ello se suma el trabajo del director de la BUMM Diego Javier Lorente, más del técnico de imagen y sonido cambadés, Anxo Xesteira. En la tarde del sábado se grababa la pista de música con la BUMM, dirigida por el maestro Lorente López, y en la mañana de ayer se registraba la pista de voz con escolares, docentes y familias, que luego casaba el técnico de sonido, para editarlo y alumbrar el trabajo en unos días.

"Es un proyecto del que teníamos muchas ganas -explica Paulo Nogueira- y cuando se lo propusimos a Diego Javier Lorente como trabajo colaborativo con la banda, le hizo mucha ilusión, porque respondía a un trabajo muy novedoso que implicaría a toda la comunidad. Y es más fácil aún al entender el gran vínculo que existe entre el colegio y la Escuela de Música y sus bandas, porque muchos de nuestros alumnos lo son también de la EMMM".

"Dende Meaño ata Arxentina / dende Santiago ata Xapón / dende Ourense ata Suiza / imos lanzar, imos lanzar esta canción". Así arranca la letra del que se estrenará en unos días a las redes sociales, y que se anuncia como uno de los trabajos más esperados del curso, y que a buen seguro mucho meañeses elegirán para tocar la ternura y las emociones de los suyos. Paulo Nogueira explica el espíritu de la letra: "es un mensaje -apunta- con el que queremos hacer volar esta felicitación a todos aquellos que amamos, a los que están cerca y a los están muy lejos, mismo en otros países o al otro lado del mar, o aquellos otros que ya no están con la familia, y a los queremos recordar en unas fechas tan especiales como es la Navidad".

El villancico lo lanzarán en versión sonido y además con un formato videoclip, cuya duración será de unos 4 minutos. A mayores lo presentarán al concurso "A cantiga do Nadal" que convoca la TVG, "aunque no era la finalidad presentarlo a concurso alguno -apunta Paulo Nogueira-, sino el de crear una trabajo colaborativo para felicitar la Navidad a la gente, y que cada cual lo traslade a lo suyos". Está prevista también la interpretación de este villancico con coro de la EMMM, más la BUMM y los escolares de As Covas en el tradicional Festival de Panxoliñas que, como cada año y organizado por el concello, acogerá el salón de Bodegas Vionta en fechas navideñas.

CEIP de Coirón

Mientras, ayer en el CEIP de Coirón, brindaban por otra parte un guiño también a la sensibilización de los escolares con la discapacidad, en jornada que se conmemoraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo hacían con un programa lúdico en que los escolares salieron al patio a palpar, por medio del juego, la dificultad de afrontar los retos con una discapacidad a flor de piel, y poder ir adquiriendo los niños conciencia de la necesidad de apoyar a los que precisan de una mano para seguir creciendo.