"Es un ente para municipios pequeños"

Gonzalo Durán abrió ayer una nueva polémica en torno a la Mancomunidade. El regidor vilanovés y presidente en funciones de la Mancomunidade cuestionó la presencia del Concello de Vilagarcía en el interior de este ente. No en vano, para Durán, la Mancomunidade "se hizo para dar servicio a los municipios pequeños, y mientras el PP ha mandado en este ente, ha sido así, por eso Vilagarcía nunca se ha sentido cómoda, algo que he percibido en su forma de participar en los diferentes proyectos".

El regidor vilanovés deja claro que "no voy a ser yo el que eche a nadie de la Mancomunidade, ni voy a pedir que se vaya, pero Vilagarcía tiene un tamaño y una forma de defenderse que no puede compararse, por ejemplo, con Vilanova". Incluso afirma Durán que "tenía más objeto que estuviesen en la Mancomunidade Portas, Catoira, o incluso Caldas de Reis, por su tamaño; Vilagarcía está financiada como una ciudad, no necesita mancomunar servicios, de hecho participa en muy pocos".

Cuestiones como la Vía Verde no han gustado al regidor porque "se diseña como competencia de la Variante y la Padre Sarmiento, que ya atraviesan Vilagarcía, y sobre todo, se realizan a espaldas de la Mancomunidade, sin informarnos a los demás Concellos". Otro ejemplo en el que ha existido tensión con Vilagarcía fue con el Plan de Transporte, cuando Durán se enfrentó contra el proyecto diseñado por Vilagarcía para coordinar todo el transporte comarcal. Para el regidor vilanovés ese plan escondía "un intento de crear un área metropolitana que beneficiaba a Vilagarcía".