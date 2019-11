Semana Santa saharaui para varios vecinos de O Salnés

Solidariedade Galega co Pobo Saharaui mantiene su intención de desplazarse a los campos de refugiados de Tinduf en la próxima Semana Santa. Así lo reconoce una de sus integrantes en O Salnés, la vilanovesa Rosana Rey, que será una de las que forme parte de esa expedición, que se mantiene, pese a la alerta lanzada esta misma semana por el Ministerio de Interior sobre el peligro de atentado terrorista en el Sahara.

A Rey no le ha cogido de sorpresa esta alerta que, "suele aparecer tras un encuentro bilateral entre el Gobierno de España y el de Marruecos, forma parte de una táctica para machacarlos todavía más, porque sin la ayuda de las familias y sin la visibilidad que les ofrecemos, solo les quedaría desaparecer, y eso parece que es lo que se pretende con estos comunicados". Su experiencia de seis años continuados acudiendo a los campamentos de refugiados del Sahara no ofrece las mismas sensaciones. "Desde que desembarcamos en el aeropuerto, estamos totalmente protegidos; es cierto que nadie está libre de un atentado allí o en Madrid o en París, pero desde luego, los saharauis se preocupan mucho por nosotros". Es más, cualquiera de la expedición que quiera realizar un viaje entre los distintos campamentos "va escoltado en todo momento, allí no puedes coger un coche e irte a dar un paseo sin más, sino que vas acompañado en todo momento".

La intención de Rey es viajar en Semana Santa, siempre que la Sogaps pueda organizar un viaje en condiciones. En todo caso, de no hacerse el viaje desde Galicia, los interesados en participar pueden hacerlo a través de la organización de otras comunidades autónomas.