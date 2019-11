Aparecen dos octogenarios en Cambados y Catoira tras activarse sendos operativos de búsqueda

Dos personas de avanzada edad, y con problemas de demencia en ambos casos, desaparecieron durante la mañana de hoy, lo que motivó que se activasen sendos operativos de búsqueda. Se trata de un vecino de Catoira y de un turista hospedado en un hotel de Cambados. En ambos casos, aparecieron ya durante la mañana, en buen estado.

El primer aviso se produjo en Cambados, motivado por la ausencia de un hombre de 80 años, que estaba alojado con su esposa en un hotel de la localidad. Sobre las 7.30 horas, la mujer se metió en la ducha, y al salir ya se percató de que su marido se había marchado de la habitación sin decir nada.

Le buscó en primer lugar por el establecimiento hotelero, y al no encontrarlo llamó a la central de emergencias del 112 Galicia. A raíz de la llamada, Protección Civil de Cambados montó un operativo de búsqueda con el personal de guardia y los retenes, y tuvieron conocimiento de que el hombre había sido visto caminando en dirección al puerto de Tragove.

El equipo de emergencias se desplazó a la zona portuaria, temiéndose lo peor, pero no llegaron a ver al desaparecido. Acto seguido se dirigieron hacia el centro de la localidad, y vieron en la calle Infantas a un hombre de características similares al turista, andando en dirección al hotel. En efecto, se trataba del turista, por lo que ya se desactivó el operativo.

Poco después, se produjo otra incidencia de similares características en Catoira. A las 11 de la mañana, el 112 recibió la llamada de unos particulares, indicándoles que un pariente suyo, de 83 años, había salido de casa un rato antes y que no había regresado. Los alertantes estaban preocupados, dado que el hombre tenía problemas de demencia.

El desaparecido reside en el centro urbano de Catoira, y había salido hacia una fuente situada a apenas 100 metros de distancia de su vivienda, por lo que su tardanza asustó a los parientes.

Protección Civil de Catoira montó un operativo de búsqueda, contactando también con otras agrupaciones colindantes para que les echasen una mano en caso de necesidad. Llamaron a Cuntis y Vilagarcía, ofreciéndose los de este último municipio a recorrer con caballos las pistas forestales de las proximidades de Catoira. A su vez, el 112 daba aviso al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valga.

Pero, como en el caso anterior, el hombre no tardó en aparecer, y también estaba físicamente bien. Al parecer, tiene raíces familiares en Rianxo, y se desplazó hasta esta localidad barbanzana. Fue una prima suya, residente en Rianxo, quien dio aviso de lo que sucedía al ver llegar a su familiar.