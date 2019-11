Dos detenidos por tráfico de drogas en O Grove

Dos personas han resultado detenidas en un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala que tuvo lugar esta mañana en O Grove. Los arrestados son un grovense de unos 35 años, con antecedentes policiales, y un vecino de Cambados de unos 40. En el transcurso del operativo se aprehendieron diversas cantidades y tipos de drogas, si bien no ha trascendido el balance concreto del dispositivo.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Guardia Civil en un piso de la Rúa Horta do Río, un callejón que comunica con la calle Pablo Iglesias, un vial muy céntrico de O Grove. La vivienda se encuentra a unos 300 metros de distancia del Ayuntamiento, de ahí que la actuación policial no pasase desapercibida, y generase una gran expectación.

El inmueble consta de un bajo que lleva tiempo cerrado, y de dos plantas. Ambas estaban deshabitadas, hasta que hace algo más de un año se instalaron en la superior una o más personas que habrían utilizado el piso como punto de venta de drogas a pequeña escala.

En torno a las 9 de la mañana de hoy, un grupo de agentes de la Guardia Civil, procedentes del puesto de O Grove, de Sanxenxo, y de unidades de Pontevedra especializadas en la persecución del narcotráfico, irrumpieron en el piso, tirando abajo la puerta con un mazo.

Se procedió entonces a la detención de los dos varones, y a un exhaustivo registro de la casa, que terminaría sobre las tres de la tarde. En ese momento, los agentes salieron del piso con una caja de cartón llena de documentación y al menos una caja fuerte, que fue arrancada de una de las paredes.

La Guardia Civil da por desarticulado el punto de venta con esta actuación, y ha puesto los detenidos y los útiles decomisados a disposición de los Juzgados de Cambados. Además de los estupefacientes, los guardias también encontraron útiles para el envasado de las sustancias y algunos efectos que supuestamente fueron robados.