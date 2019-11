-Con el cargo de concejal de Igualdad no solo representa a las mujeres, sino que se reúne con ellas periódicamente, y la mayor parte de las veces es el único hombre presente? ¿Se siente apoyado?

-Por supuesto. Todas las integrantes del Consello Local da Igualdade me ayudan mucho y proponen cosas. Lo cierto es que, además de los colectivos, estamos representados todos los partidos, y aunque esperaba más dificultades, veo que en las reuniones que hemos mantenido todo ha sido muy positivo, porque todos remamos en la misma dirección. No entramos en si una propuesta es de un partido u otro, de un colectivo social u otro; todos queremos que esto funcione y los recursos de mi concejalía tienen que estar sometidos a consideración de ese órgano consultivo para conocer la opinión de sus integrantes. Como decía al principio, en mi vida siempre estuve rodeado de mujeres, y sigo estándolo, como padre, como marido y como entrenador de las infantiles del Rasoeiro, entre ellas mis dos hijas. Volviendo a su pregunta, debo decir que quizás por todo lo que acabo de exponer, porque mis actividades profesionales siempre giraron en torno al mundo de las mujeres, me encuentro cómodo trabajando con ellas. Son responsables, respetan las reuniones y no fallan cuando se comprometen a algo.