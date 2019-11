"La velutina es un problema para las colmenas"

-¿La de producir miel es una tradición que se ha ido perdiendo o es ahora cuando más gente se implica en esta tarea?

-Ahora realmente, a nivel de Europa hay una serie de ayudas y sí que hay un repunte de apicultores. En Galicia tenemos el problema de la velutina, sobre todo para los pequeños apicultores. También hay gente que no se deja asesorar o no está por la labor de hacer las cosas bien y que van perdiendo los colmenares porque no se protegen. Las velutinas se comen colmenares enteros. No es que se vaya perdiendo porque a la gente no le atraiga, porque la abeja es un ser tan agradecido que quien lo prueba no lo deja. Pero ahora está la varroasis, que es un ácaro que entró en los años 80 en Europa y sigue acabando con muchas colmenas. Ahora estamos obligados a poner un tratamiento contra la varroa anual. La velutina nos afecta porque tienes que proteger las colmenas. Los que vivimos de esto y tenemos que protegernos contra la velutina nos cuesta mucho dinero. Si no le damos el valor que tiene nuestra miel no tendremos la miel que tenemos en poco tiempo. La miel de Galicia está muy cotizada a nivel europeo. Miel de castaño, de bosque, de brezos... Este año hemos tenido una producción muy buena de eucalipto que en Europa está muy buscada.

- O sea, que la velutina es una devoradora de las productoras.

-Las velutinas se paran delante de la colmena en vuelo estacionario y esperan a que las abejas entren o salgan para despedazarlas y quedarse con el tórax que luego llevan a sus nidos. Eso hace que las productoras no salgan de la colmena. Ello implica que la colmena se colapse y que cuando se terminan las reservas las velutinas entren y se coman todo lo que hay dentro de la colmena.

-Se entiende que detrás de cualquier apicultor tiene que haber una formación importante y necesaria.

-Cada vez más la gente se está concienciando en que hay que formarse. No vale aquello del típico señor que dice que se hizo toda la vida así y por eso el método vale. Toda la vida no hubo varroa, velutina ni cambio climático por ejemplo. Todo cambia. Desde AGA abrimos una escuela gallega en Allariz y están haciendo muchos cursos.

- ¿ En qué términos nos movemos de productividad en la comarca?

-Aquí tenemos mieles más bien multiflorales. Si es un año bueno podemos sacar una buena producción de monofloral de eucalipto. Son mieles claritas, dulces que gustan a los niños y la de eucalipto es muy indicada para problemas respiratorios.